Harga Aquathecoin Hari Ini

Harga live Aquathecoin (AQUA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AQUA ke USD saat ini adalah -- per AQUA.

Aquathecoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,741.51, dengan suplai yang beredar 997.48M AQUA. Selama 24 jam terakhir, AQUA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00293112, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AQUA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aquathecoin (AQUA)

Kapitalisasi Pasar $ 11.74K$ 11.74K $ 11.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.74K$ 11.74K $ 11.74K Suplai Peredaran 997.48M 997.48M 997.48M Total Suplai 997,482,554.329839 997,482,554.329839 997,482,554.329839

