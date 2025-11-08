Harga Arcade Hari Ini

Harga live Arcade (ARCD) hari ini adalah $ 0.00227283, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ARCD ke USD saat ini adalah $ 0.00227283 per ARCD.

Arcade saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 58,009, dengan suplai yang beredar 25.52M ARCD. Selama 24 jam terakhir, ARCD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.592641, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00155501.

Dalam kinerja jangka pendek, ARCD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Arcade (ARCD)

Kapitalisasi Pasar $ 58.01K$ 58.01K $ 58.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 227.28K$ 227.28K $ 227.28K Suplai Peredaran 25.52M 25.52M 25.52M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Arcade saat ini adalah $ 58.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ARCD adalah 25.52M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 227.28K.