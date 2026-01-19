Berapa harga Arcblock (ABT) hari ini?

Harga live adalah Rp4193.894248942050000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -1.54%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token ABT yang beredar?

Suplai beredar ABT adalah 98580000.0, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Arcblock?

Ada perkiraan -- pemegang unik ABT di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Arcblock hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp413391881808.642750000, menempatkan Arcblock pada peringkat #1025 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif ABT diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Arcblock?

Pergerakan harga terbaru sebesar -1.54% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Ethereum Ecosystem,AI Framework,Made in USA, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.