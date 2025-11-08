Harga Arie The Sealion Hari Ini

Harga live Arie The Sealion (ARIE) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ARIE ke USD saat ini adalah -- per ARIE.

Arie The Sealion saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,014, dengan suplai yang beredar 998.81M ARIE. Selama 24 jam terakhir, ARIE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02311481, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ARIE bergerak +2.40% dalam satu jam terakhir dan -18.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Arie The Sealion (ARIE)

Kapitalisasi Pasar $ 25.01K$ 25.01K $ 25.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.01K$ 25.01K $ 25.01K Suplai Peredaran 998.81M 998.81M 998.81M Total Suplai 998,805,585.572797 998,805,585.572797 998,805,585.572797

