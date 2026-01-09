Harga Aritect Hari Ini

Harga live Aritect (ARITECT) hari ini adalah $ 0.00002593, dengan perubahan 2.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ARITECT ke USD saat ini adalah $ 0.00002593 per ARITECT.

Aritect saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,666, dengan suplai yang beredar 989.82M ARITECT. Selama 24 jam terakhir, ARITECT diperdagangkan antara $ 0.00002474 (low) dan $ 0.00002593 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00012044, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002223.

Dalam kinerja jangka pendek, ARITECT bergerak +1.13% dalam satu jam terakhir dan -11.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aritect (ARITECT)

Kapitalisasi Pasar $ 25.67K$ 25.67K $ 25.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.67K$ 25.67K $ 25.67K Suplai Peredaran 989.82M 989.82M 989.82M Total Suplai 989,817,262.4876963 989,817,262.4876963 989,817,262.4876963

