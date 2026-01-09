BursaDEX+
Harga live Aritect hari ini adalah 0.00002593 USD. Kapitalisasi pasar ARITECT adalah 25,666 USD. Lacak informasi harga aktual ARITECT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ARITECT

Info Harga ARITECT

Penjelasan ARITECT

Situs Web Resmi ARITECT

Tokenomi ARITECT

Prakiraan Harga ARITECT

Logo Aritect

Harga Aritect (ARITECT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ARITECT ke USD:

+2.80%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Aritect (ARITECT)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:08:09 (UTC+8)

Harga Aritect Hari Ini

Harga live Aritect (ARITECT) hari ini adalah $ 0.00002593, dengan perubahan 2.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ARITECT ke USD saat ini adalah $ 0.00002593 per ARITECT.

Aritect saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,666, dengan suplai yang beredar 989.82M ARITECT. Selama 24 jam terakhir, ARITECT diperdagangkan antara $ 0.00002474 (low) dan $ 0.00002593 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00012044, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002223.

Dalam kinerja jangka pendek, ARITECT bergerak +1.13% dalam satu jam terakhir dan -11.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aritect (ARITECT)

Kapitalisasi Pasar Aritect saat ini adalah $ 25.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ARITECT adalah 989.82M, dan total suplainya sebesar 989817262.4876963. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.67K.

Riwayat Harga Aritect USD

+1.13%

+2.90%

-11.93%

-11.93%

Riwayat Harga Aritect (ARITECT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Aritect ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Aritect ke USD adalah $ -0.0000079644.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Aritect ke USD adalah $ -0.0000181315.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Aritect ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.90%
30 Days$ -0.0000079644-30.71%
60 Hari$ -0.0000181315-69.92%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Aritect

Prediksi Harga Aritect (ARITECT) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ARITECT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Aritect (ARITECT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Aritect berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Aritect yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ARITECT pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Aritect.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Aritect (ARITECT)

Situs Web Resmi

Tentang Aritect

Berapa harga live saat ini dari Aritect?

Aritect dihargai sebesar Rp0.43603256303712000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 2.89% selama 24 jam terakhir.

Berapa aktivitas perdagangan yang terlihat hari ini?

Total Rp-- telah diperdagangkan di berbagai bursa utama, menandakan partisipasi aktif di pasar dan likuiditas yang berkelanjutan.

Seberapa likuid pasar ARITECT?

Skor likuiditas sebesar --/100 mencerminkan seberapa dalam buku pesanan, seberapa efisien pesanan besar dapat dieksekusi, dan seberapa ketat spread pada pasangan perdagangan utama.

Apa yang ditunjukkan oleh rentang perdagangan harian?

Pergerakan harga antara Rp0.41602181294016000 dan Rp0.43603256303712000 menyoroti tingkat volatilitas saat ini dan momentum intraday.

Bagaimana peringkat Aritect saat ini di pasar?

Saat ini berada di peringkat #9485, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp431593203.351744000.

Bagaimana peran pasokan dalam stabilitas harga?

Pasokan token yang beredar sebanyak 989817262.4876963 secara langsung memengaruhi perilaku harga, terutama selama periode permintaan tinggi atau kelangkaan.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi profil likuiditas Aritect?

Likuiditas bergantung pada aktivitas pembuat pasar, keragaman pasangan perdagangan, kedalaman bursa, serta keterlibatan ekosistem dari jaringan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aritect

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:08:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Aritect (ARITECT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Jelajahi Aritect Selengkapnya

