Harga ArtemisAI Hari Ini

Harga live ArtemisAI (ATAI) hari ini adalah $ 0.00005586, dengan perubahan 0.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ATAI ke USD saat ini adalah $ 0.00005586 per ATAI.

ArtemisAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,859, dengan suplai yang beredar 1.00B ATAI. Selama 24 jam terakhir, ATAI diperdagangkan antara $ 0.00005537 (low) dan $ 0.00005645 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00941117, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000269.

Dalam kinerja jangka pendek, ATAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ArtemisAI (ATAI)

Kapitalisasi Pasar $ 55.86K$ 55.86K $ 55.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 55.86K$ 55.86K $ 55.86K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

