Informasi Harga AS Roma Fan Token (ASR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 Low 24 Jam $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 High 24 Jam Low 24 Jam $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 High 24 Jam $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 All Time High $ 26.64$ 26.64 $ 26.64 Harga Terendah $ 0.965551$ 0.965551 $ 0.965551 Perubahan Harga (1 Jam) -0.13% Perubahan Harga (1 Hari) +0.63% Perubahan Harga (7H) +7.61% Perubahan Harga (7H) +7.61%

Harga aktual AS Roma Fan Token (ASR) adalah $1.48. Selama 24 jam terakhir, ASR diperdagangkan antara low $ 1.43 dan high $ 1.48, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highASR adalah $ 26.64, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.965551.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ASR telah berubah sebesar -0.13% selama 1 jam terakhir, +0.63% selama 24 jam, dan +7.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AS Roma Fan Token (ASR)

Kapitalisasi Pasar $ 11.75M$ 11.75M $ 11.75M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.71M$ 14.71M $ 14.71M Suplai Peredaran 7.98M 7.98M 7.98M Total Suplai 9,995,000.0 9,995,000.0 9,995,000.0

Kapitalisasi Pasar AS Roma Fan Token saat ini adalah $ 11.75M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ASR adalah 7.98M, dan total suplainya sebesar 9995000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.71M.