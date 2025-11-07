Informasi Harga Asia Coin (ASIA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.04797489 $ 0.04797489 $ 0.04797489 Low 24 Jam $ 0.054952 $ 0.054952 $ 0.054952 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.04797489$ 0.04797489 $ 0.04797489 High 24 Jam $ 0.054952$ 0.054952 $ 0.054952 All Time High $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Harga Terendah $ 0.03091888$ 0.03091888 $ 0.03091888 Perubahan Harga (1 Jam) +0.32% Perubahan Harga (1 Hari) +14.19% Perubahan Harga (7H) +17.30% Perubahan Harga (7H) +17.30%

Harga aktual Asia Coin (ASIA) adalah $0.054881. Selama 24 jam terakhir, ASIA diperdagangkan antara low $ 0.04797489 dan high $ 0.054952, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highASIA adalah $ 1.32, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03091888.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ASIA telah berubah sebesar +0.32% selama 1 jam terakhir, +14.19% selama 24 jam, dan +17.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Asia Coin (ASIA)

Kapitalisasi Pasar $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.49M$ 5.49M $ 5.49M Suplai Peredaran 50.00M 50.00M 50.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Asia Coin saat ini adalah $ 2.74M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ASIA adalah 50.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.49M.