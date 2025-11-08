Harga Assimilate Hari Ini

Harga live Assimilate (SIM) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SIM ke USD saat ini adalah -- per SIM.

Assimilate saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,073, dengan suplai yang beredar 80.89M SIM. Selama 24 jam terakhir, SIM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.085241, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SIM bergerak +0.40% dalam satu jam terakhir dan -25.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Assimilate (SIM)

Kapitalisasi Pasar $ 38.07K$ 38.07K $ 38.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.84K$ 41.84K $ 41.84K Suplai Peredaran 80.89M 80.89M 80.89M Total Suplai 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Kapitalisasi Pasar Assimilate saat ini adalah $ 38.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SIM adalah 80.89M, dan total suplainya sebesar 88888888.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.84K.