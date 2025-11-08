Harga Asterion Hari Ini

Harga live Asterion (ASTERION) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASTERION ke USD saat ini adalah -- per ASTERION.

Asterion saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,771, dengan suplai yang beredar 95.77B ASTERION. Selama 24 jam terakhir, ASTERION diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ASTERION bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -15.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Asterion (ASTERION)

Kapitalisasi Pasar $ 21.77K$ 21.77K $ 21.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.73K$ 22.73K $ 22.73K Suplai Peredaran 95.77B 95.77B 95.77B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Asterion saat ini adalah $ 21.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ASTERION adalah 95.77B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.73K.