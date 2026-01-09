Berapa harga saat ini dari Astherus?

Harga langsung dari Astherus (ASTHERUS) adalah Rp8.68046593239060000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Astherus di pasar?

Astherus saat ini berada pada peringkat pasar #4646, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp8680348240.276620000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari ASTHERUS?

Jumlah token yang beredar dari ASTHERUS adalah 1000000000.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Astherus?

Dalam 24 jam terakhir, Astherus diperdagangkan dalam kisaran Rp8.29662150922440000 (terendah 24 jam) hingga Rp10.11160203838740000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Astherus dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Astherus mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp34.15862289837240000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp6.33570275872620000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan ASTHERUS hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Astherus?

Pergeseran harga saat ini sebesar -7.04% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait BNB Chain Ecosystem,Meme,Mascot-Themed,Four.meme Ecosystem (BNB Memes). Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.