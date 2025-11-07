BursaDEX+
Harga live AU79 hari ini adalah 0.01884206 USD. Lacak informasi harga aktual AU79 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AU79 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AU79

Info Harga AU79

Penjelasan AU79

Situs Web Resmi AU79

Tokenomi AU79

Prakiraan Harga AU79

Harga AU79 (AU79)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AU79 ke USD:

$0.01884206
-9.90%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live AU79 (AU79)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:56:07 (UTC+8)

Informasi Harga AU79 (AU79) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01851084
Low 24 Jam
$ 0.02198507
High 24 Jam

$ 0.01851084
$ 0.02198507
$ 0.03850425
$ 0.00608277
-2.09%

-9.99%

-6.41%

-6.41%

Harga aktual AU79 (AU79) adalah $0.01884206. Selama 24 jam terakhir, AU79 diperdagangkan antara low $ 0.01851084 dan high $ 0.02198507, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAU79 adalah $ 0.03850425, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00608277.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AU79 telah berubah sebesar -2.09% selama 1 jam terakhir, -9.99% selama 24 jam, dan -6.41% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AU79 (AU79)

$ 18.69M
--
$ 18.69M
999.87M
999,871,240.9453115
Kapitalisasi Pasar AU79 saat ini adalah $ 18.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AU79 adalah 999.87M, dan total suplainya sebesar 999871240.9453115. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.69M.

Riwayat Harga AU79 (AU79) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga AU79 ke USD adalah $ -0.00209225914142322.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga AU79 ke USD adalah $ -0.0085284137.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga AU79 ke USD adalah $ -0.0063993514.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga AU79 ke USD adalah $ +0.009986164445341796.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00209225914142322-9.99%
30 Days$ -0.0085284137-45.26%
60 Hari$ -0.0063993514-33.96%
90 Hari$ +0.009986164445341796+112.76%

Apa yang dimaksud dengan AU79 (AU79)

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya AU79 (AU79)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga AU79 (USD)

Berapa nilai AU79 (AU79) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AU79 (AU79) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AU79.

Cek prediksi harga AU79 sekarang!

AU79 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi AU79 (AU79)

Memahami tokenomi AU79 (AU79) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AU79 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang AU79 (AU79)

Berapa nilai AU79 (AU79) hari ini?
Harga live AU79 dalam USD adalah 0.01884206 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AU79 ke USD saat ini?
Harga AU79 ke USD saat ini adalah $ 0.01884206. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AU79?
Kapitalisasi pasar AU79 adalah $ 18.69M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AU79?
Suplai beredar AU79 adalah 999.87M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AU79?
AU79 mencapai harga ATH sebesar 0.03850425 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AU79?
AU79 mencapai harga ATL 0.00608277 USD.
Berapa volume perdagangan AU79?
Volume perdagangan 24 jam live AU79 adalah -- USD.
Akankah harga AU79 naik lebih tinggi tahun ini?
AU79 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AU79 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting AU79 (AU79)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

