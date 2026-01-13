Harga Aurelius Hari Ini

Harga live Aurelius (SN37) hari ini adalah $ 0.991973, dengan perubahan 0.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SN37 ke USD saat ini adalah $ 0.991973 per SN37.

Aurelius saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,525,340, dengan suplai yang beredar 3.56M SN37. Selama 24 jam terakhir, SN37 diperdagangkan antara $ 0.985948 (low) dan $ 1.018 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.27, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.558086.

Dalam kinerja jangka pendek, SN37 bergerak -0.14% dalam satu jam terakhir dan +11.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aurelius (SN37)

Kapitalisasi Pasar $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Suplai Peredaran 3.56M 3.56M 3.56M Total Suplai 3,562,907.942397581 3,562,907.942397581 3,562,907.942397581

