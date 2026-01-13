Harga Aussie Dollar Token Hari Ini

Harga live Aussie Dollar Token (AUDX) hari ini adalah $ 0.66963, dengan perubahan 0.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AUDX ke USD saat ini adalah $ 0.66963 per AUDX.

Aussie Dollar Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,456,212, dengan suplai yang beredar 3.67M AUDX. Selama 24 jam terakhir, AUDX diperdagangkan antara $ 0.668972 (low) dan $ 0.671518 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.686362, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.666749.

Dalam kinerja jangka pendek, AUDX bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan -0.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aussie Dollar Token (AUDX)

Kapitalisasi Pasar $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Suplai Peredaran 3.67M 3.67M 3.67M Total Suplai 3,668,016.0 3,668,016.0 3,668,016.0

