Harga Axe Hari Ini

Harga live Axe (AXE) hari ini adalah $ 0.00206508, dengan perubahan 105.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AXE ke USD saat ini adalah $ 0.00206508 per AXE.

Axe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,076.18, dengan suplai yang beredar 7.30M AXE. Selama 24 jam terakhir, AXE diperdagangkan antara $ 0.00100514 (low) dan $ 0.00206616 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.6, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AXE bergerak +0.20% dalam satu jam terakhir dan -4.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Axe (AXE)

Kapitalisasi Pasar $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K Suplai Peredaran 7.30M 7.30M 7.30M Total Suplai 7,300,532.0 7,300,532.0 7,300,532.0

Kapitalisasi Pasar Axe saat ini adalah $ 15.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AXE adalah 7.30M, dan total suplainya sebesar 7300532.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.08K.