Harga Azuki Hari Ini

Harga live Azuki (AZUKI) hari ini adalah $ 0.00120905, dengan perubahan 1.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AZUKI ke USD saat ini adalah $ 0.00120905 per AZUKI.

Azuki saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,743, dengan suplai yang beredar 25.43M AZUKI. Selama 24 jam terakhir, AZUKI diperdagangkan antara $ 0.00116213 (low) dan $ 0.00119801 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 7.73, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AZUKI bergerak +1.24% dalam satu jam terakhir dan -10.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Azuki (AZUKI)

Kapitalisasi Pasar $ 30.74K$ 30.74K $ 30.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.08K$ 31.08K $ 31.08K Suplai Peredaran 25.43M 25.43M 25.43M Total Suplai 25,708,818.42760958 25,708,818.42760958 25,708,818.42760958

