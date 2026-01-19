Harga B1COIN Hari Ini

Harga live B1COIN (BICOIN) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BICOIN ke USD saat ini adalah $ 0 per BICOIN.

B1COIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,881.65, dengan suplai yang beredar 1.00B BICOIN. Selama 24 jam terakhir, BICOIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00163975, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BICOIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar B1COIN (BICOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 18.88K$ 18.88K $ 18.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.88K$ 18.88K $ 18.88K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

