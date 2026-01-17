Harga Baby Brett on Base Hari Ini

Harga live Baby Brett on Base (BBRETT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BBRETT ke USD saat ini adalah $ 0 per BBRETT.

Baby Brett on Base saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,594, dengan suplai yang beredar 100.00M BBRETT. Selama 24 jam terakhir, BBRETT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03288803, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BBRETT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baby Brett on Base (BBRETT)

Kapitalisasi Pasar $ 20.59K$ 20.59K $ 20.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.59K$ 20.59K $ 20.59K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Baby Brett on Base saat ini adalah $ 20.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BBRETT adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.59K.