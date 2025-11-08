Harga Baby Ethereum Hari Ini

Harga live Baby Ethereum (BABYETH) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BABYETH ke USD saat ini adalah -- per BABYETH.

Baby Ethereum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,727, dengan suplai yang beredar 500.00M BABYETH. Selama 24 jam terakhir, BABYETH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00133475, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BABYETH bergerak +0.33% dalam satu jam terakhir dan +0.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baby Ethereum (BABYETH)

Kapitalisasi Pasar $ 42.73K$ 42.73K $ 42.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.73K$ 42.73K $ 42.73K Suplai Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

