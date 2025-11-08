Harga BabyCate Hari Ini

Harga live BabyCate (BABYCATE) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.79% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BABYCATE ke USD saat ini adalah -- per BABYCATE.

BabyCate saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,241.05, dengan suplai yang beredar 690.00B BABYCATE. Selama 24 jam terakhir, BABYCATE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00001321, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BABYCATE bergerak -0.03% dalam satu jam terakhir dan +3.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BabyCate (BABYCATE)

Kapitalisasi Pasar $ 17.24K$ 17.24K $ 17.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.24K$ 17.24K $ 17.24K Suplai Peredaran 690.00B 690.00B 690.00B Total Suplai 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BabyCate saat ini adalah $ 17.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BABYCATE adalah 690.00B, dan total suplainya sebesar 690000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.24K.