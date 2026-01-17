BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live Babypepefi hari ini adalah 0.00989182 USD. Kapitalisasi pasar BABYPEPE adalah 207,728 USD. Lacak informasi harga aktual BABYPEPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Babypepefi hari ini adalah 0.00989182 USD. Kapitalisasi pasar BABYPEPE adalah 207,728 USD. Lacak informasi harga aktual BABYPEPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang BABYPEPE

Info Harga BABYPEPE

Penjelasan BABYPEPE

Whitepaper BABYPEPE

Situs Web Resmi BABYPEPE

Tokenomi BABYPEPE

Prakiraan Harga BABYPEPE

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Babypepefi

Harga Babypepefi (BABYPEPE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BABYPEPE ke USD:

$0.00989182
$0.00989182$0.00989182
+0.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Babypepefi (BABYPEPE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 17:02:06 (UTC+8)

Harga Babypepefi Hari Ini

Harga live Babypepefi (BABYPEPE) hari ini adalah $ 0.00989182, dengan perubahan 0.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BABYPEPE ke USD saat ini adalah $ 0.00989182 per BABYPEPE.

Babypepefi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 207,728, dengan suplai yang beredar 21.00M BABYPEPE. Selama 24 jam terakhir, BABYPEPE diperdagangkan antara $ 0.00974306 (low) dan $ 0.00997534 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.075201, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0031333.

Dalam kinerja jangka pendek, BABYPEPE bergerak +0.10% dalam satu jam terakhir dan +6.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Babypepefi (BABYPEPE)

$ 207.73K
$ 207.73K$ 207.73K

--
----

$ 207.73K
$ 207.73K$ 207.73K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Babypepefi saat ini adalah $ 207.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BABYPEPE adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 207.73K.

Riwayat Harga Babypepefi USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00974306
$ 0.00974306$ 0.00974306
Low 24 Jam
$ 0.00997534
$ 0.00997534$ 0.00997534
High 24 Jam

$ 0.00974306
$ 0.00974306$ 0.00974306

$ 0.00997534
$ 0.00997534$ 0.00997534

$ 0.075201
$ 0.075201$ 0.075201

$ 0.0031333
$ 0.0031333$ 0.0031333

+0.10%

+0.24%

+6.36%

+6.36%

Riwayat Harga Babypepefi (BABYPEPE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Babypepefi ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Babypepefi ke USD adalah $ +0.0014302058.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Babypepefi ke USD adalah $ +0.0003489695.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Babypepefi ke USD adalah $ -0.001489094239567035.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.24%
30 Days$ +0.0014302058+14.46%
60 Hari$ +0.0003489695+3.53%
90 Hari$ -0.001489094239567035-13.08%

Prediksi Harga untuk Babypepefi

Prediksi Harga Babypepefi (BABYPEPE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BABYPEPE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Babypepefi (BABYPEPE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Babypepefi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Babypepefi yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BABYPEPE pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Babypepefi.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Babypepefi (BABYPEPE)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang Babypepefi

Berapa harga real-time Babypepefi hari ini?

Harga live Babypepefi berada pada Rp167.19654147031082000, bergerak 0.23% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk BABYPEPE?

BABYPEPE telah diperdagangkan antara Rp164.68212475942006000 dan Rp168.60823872557834000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Babypepefi hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana BABYPEPE saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa BABYPEPE menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Babypepefi?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3511123652.325328000, Babypepefi berada di peringkat #6007, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami BABYPEPE baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Babypepefi dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp1271.085312420651000, sementara ATL-nya adalah Rp52.9606203296183000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar BABYPEPE?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (21000000.0 token), kinerja kategori dalam BNB Chain Ecosystem,Meme,The Boy’s Club, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Babypepefi

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 17:02:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Babypepefi (BABYPEPE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61

Jelajahi Babypepefi Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

LEXAI

LEXAI

LEXAI

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Coca-Cola Company

Coca-Cola Company

KOON

$71.15
$71.15$71.15

+18.58%

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11.46
$11.46$11.46

+91.00%

Super Micro Computer

Super Micro Computer

SMCION

$32.91
$32.91$32.91

+64.55%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

BLEXA

BLEXA

BLE

$0.0000000010000
$0.0000000010000$0.0000000010000

+717.66%

IIICC

IIICC

IIICC

$0.0000023400
$0.0000023400$0.0000023400

+631.25%

IdleTradeX

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.00000010529
$0.00000010529$0.00000010529

+244.76%

Light it Up

Light it Up

LITT

$0.0000010900
$0.0000010900$0.0000010900

+172.50%

Reaxa

Reaxa

REAXA

$0.000000025392
$0.000000025392$0.000000025392

+94.60%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.