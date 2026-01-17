Berapa harga real-time Babypepefi hari ini?

Harga live Babypepefi berada pada Rp167.19654147031082000, bergerak 0.23% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk BABYPEPE?

BABYPEPE telah diperdagangkan antara Rp164.68212475942006000 dan Rp168.60823872557834000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Babypepefi hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana BABYPEPE saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa BABYPEPE menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Babypepefi?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3511123652.325328000, Babypepefi berada di peringkat #6007, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami BABYPEPE baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Babypepefi dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp1271.085312420651000, sementara ATL-nya adalah Rp52.9606203296183000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar BABYPEPE?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (21000000.0 token), kinerja kategori dalam BNB Chain Ecosystem,Meme,The Boy’s Club, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.