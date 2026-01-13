Harga Babypie Wrapped BTC Hari Ini

Harga live Babypie Wrapped BTC (MBTC) hari ini adalah $ 90,830, dengan perubahan 0.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MBTC ke USD saat ini adalah $ 90,830 per MBTC.

Babypie Wrapped BTC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 91,464,761, dengan suplai yang beredar 1.01K MBTC. Selama 24 jam terakhir, MBTC diperdagangkan antara $ 90,230 (low) dan $ 91,482 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 125,979, sementara all-time low aset ini adalah $ 65,160.

Dalam kinerja jangka pendek, MBTC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +1.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Babypie Wrapped BTC (MBTC)

Kapitalisasi Pasar $ 91.46M$ 91.46M $ 91.46M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 91.46M$ 91.46M $ 91.46M Suplai Peredaran 1.01K 1.01K 1.01K Total Suplai 1,006.99253602 1,006.99253602 1,006.99253602

