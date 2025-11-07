BursaDEX+
Harga live Bag on Bonk hari ini adalah 0.00015519 USD. Lacak informasi harga aktual BAG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BAG

Info Harga BAG

Penjelasan BAG

Situs Web Resmi BAG

Tokenomi BAG

Prakiraan Harga BAG

Harga Bag on Bonk (BAG)

Harga Live 1 BAG ke USD:

$0.00015519
-8.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Bag on Bonk (BAG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:36:31 (UTC+8)

Informasi Harga Bag on Bonk (BAG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00015225
Low 24 Jam
$ 0.00017202
High 24 Jam

$ 0.00015225
$ 0.00017202
$ 0.0010115
$ 0.00014525
+0.16%

-8.07%

-35.55%

-35.55%

Harga aktual Bag on Bonk (BAG) adalah $0.00015519. Selama 24 jam terakhir, BAG diperdagangkan antara low $ 0.00015225 dan high $ 0.00017202, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBAG adalah $ 0.0010115, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00014525.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BAG telah berubah sebesar +0.16% selama 1 jam terakhir, -8.07% selama 24 jam, dan -35.55% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bag on Bonk (BAG)

$ 155.17K
--
$ 155.17K
999.81M
999,811,586.312771
Kapitalisasi Pasar Bag on Bonk saat ini adalah $ 155.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BAG adalah 999.81M, dan total suplainya sebesar 999811586.312771. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 155.17K.

Riwayat Harga Bag on Bonk (BAG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Bag on Bonk ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bag on Bonk ke USD adalah $ -0.0000849056.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bag on Bonk ke USD adalah $ -0.0000333458.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bag on Bonk ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-8.07%
30 Days$ -0.0000849056-54.71%
60 Hari$ -0.0000333458-21.48%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Bag on Bonk (BAG)

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Bag on Bonk (BAG)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Bag on Bonk (USD)

Berapa nilai Bag on Bonk (BAG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bag on Bonk (BAG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bag on Bonk.

Cek prediksi harga Bag on Bonk sekarang!

BAG ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Bag on Bonk (BAG)

Memahami tokenomi Bag on Bonk (BAG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BAG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Bag on Bonk (BAG)

Berapa nilai Bag on Bonk (BAG) hari ini?
Harga live BAG dalam USD adalah 0.00015519 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BAG ke USD saat ini?
Harga BAG ke USD saat ini adalah $ 0.00015519. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bag on Bonk?
Kapitalisasi pasar BAG adalah $ 155.17K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BAG?
Suplai beredar BAG adalah 999.81M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BAG?
BAG mencapai harga ATH sebesar 0.0010115 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BAG?
BAG mencapai harga ATL 0.00014525 USD.
Berapa volume perdagangan BAG?
Volume perdagangan 24 jam live BAG adalah -- USD.
Akankah harga BAG naik lebih tinggi tahun ini?
BAG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BAG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Bag on Bonk (BAG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

