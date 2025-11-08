Harga BAKSO Hari Ini

Harga live BAKSO (BAKSO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BAKSO ke USD saat ini adalah -- per BAKSO.

BAKSO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,922, dengan suplai yang beredar 1.00B BAKSO. Selama 24 jam terakhir, BAKSO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00251427, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BAKSO bergerak -0.42% dalam satu jam terakhir dan -22.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BAKSO (BAKSO)

Kapitalisasi Pasar $ 27.92K$ 27.92K $ 27.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.92K$ 27.92K $ 27.92K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BAKSO saat ini adalah $ 27.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BAKSO adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.92K.