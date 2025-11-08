Harga BAMBIT Hari Ini

Harga live BAMBIT (BAMBIT) hari ini adalah $ 0.00036666, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BAMBIT ke USD saat ini adalah $ 0.00036666 per BAMBIT.

BAMBIT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,333, dengan suplai yang beredar 80.00M BAMBIT. Selama 24 jam terakhir, BAMBIT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04255699, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00028542.

Dalam kinerja jangka pendek, BAMBIT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -25.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BAMBIT (BAMBIT)

Kapitalisasi Pasar $ 29.33K$ 29.33K $ 29.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.33K$ 29.33K $ 29.33K Suplai Peredaran 80.00M 80.00M 80.00M Total Suplai 79,999,097.0 79,999,097.0 79,999,097.0

Kapitalisasi Pasar BAMBIT saat ini adalah $ 29.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BAMBIT adalah 80.00M, dan total suplainya sebesar 79999097.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.33K.