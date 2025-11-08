Harga BankrX Hari Ini

Harga live BankrX (BNXR) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BNXR ke USD saat ini adalah -- per BNXR.

BankrX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,052.04, dengan suplai yang beredar 23.12B BNXR. Selama 24 jam terakhir, BNXR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000282, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BNXR bergerak +1.67% dalam satu jam terakhir dan -16.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BankrX (BNXR)

Kapitalisasi Pasar $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 56.45K$ 56.45K $ 56.45K Suplai Peredaran 23.12B 23.12B 23.12B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

