Harga bapcat Hari Ini

Harga live bapcat (BAP) hari ini adalah $ 0.00005828, dengan perubahan 20.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BAP ke USD saat ini adalah $ 0.00005828 per BAP.

bapcat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,471, dengan suplai yang beredar 419.91M BAP. Selama 24 jam terakhir, BAP diperdagangkan antara $ 0.0000474 (low) dan $ 0.0000582 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01325672, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004716.

Dalam kinerja jangka pendek, BAP bergerak +3.64% dalam satu jam terakhir dan -4.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar bapcat (BAP)

Kapitalisasi Pasar $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K Suplai Peredaran 419.91M 419.91M 419.91M Total Suplai 419,905,716.174038 419,905,716.174038 419,905,716.174038

