Harga Base Velocimeter Hari Ini

Harga live Base Velocimeter (BVM) hari ini adalah $ 0.00288198, dengan perubahan 0.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BVM ke USD saat ini adalah $ 0.00288198 per BVM.

Base Velocimeter saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,680.21, dengan suplai yang beredar 5.79M BVM. Selama 24 jam terakhir, BVM diperdagangkan antara $ 0.00287824 (low) dan $ 0.00290816 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.787331, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00138317.

Dalam kinerja jangka pendek, BVM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Base Velocimeter (BVM)

Kapitalisasi Pasar $ 16.68K$ 16.68K $ 16.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.56K$ 43.56K $ 43.56K Suplai Peredaran 5.79M 5.79M 5.79M Total Suplai 15,113,213.84024462 15,113,213.84024462 15,113,213.84024462

Kapitalisasi Pasar Base Velocimeter saat ini adalah $ 16.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BVM adalah 5.79M, dan total suplainya sebesar 15113213.84024462. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.56K.