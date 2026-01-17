Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Based Bill?

Based Bill beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari BASEDBILL?

Token ini dihargai sebesar Rp16.37548533103782000, mencatat pergerakan harga sebesar -55.61% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Based Bill?

Based Bill termasuk dalam kategori Meme,Base Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan BASEDBILL dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Based Bill?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp16375569843.565075000, menempatkan aset ini di peringkat #3888. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai BASEDBILL yang beredar saat ini?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Based Bill hari ini?

Dalam satu hari terakhir, BASEDBILL mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Based Bill berfluktuasi antara Rp13.9310449927142000 dan Rp46.16175653700806000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.