Harga live BaseSwap hari ini adalah 0.02548347 USD. Lacak informasi harga aktual BSWAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BSWAP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BSWAP

Info Harga BSWAP

Penjelasan BSWAP

Whitepaper BSWAP

Situs Web Resmi BSWAP

Tokenomi BSWAP

Prakiraan Harga BSWAP

Harga BaseSwap (BSWAP)

Harga Live 1 BSWAP ke USD:

$0.02546322
$0.02546322
+3.70%1D
Grafik Harga Live BaseSwap (BSWAP)
Informasi Harga BaseSwap (BSWAP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.70%

+3.86%

-18.35%

-18.35%

Harga aktual BaseSwap (BSWAP) adalah $0.02548347. Selama 24 jam terakhir, BSWAP diperdagangkan antara low $ 0.02368322 dan high $ 0.02676621, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBSWAP adalah $ 13.01, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02335673.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BSWAP telah berubah sebesar +0.70% selama 1 jam terakhir, +3.86% selama 24 jam, dan -18.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BaseSwap (BSWAP)

Kapitalisasi Pasar BaseSwap saat ini adalah $ 183.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BSWAP adalah 7.21M, dan total suplainya sebesar 9998487.11720254. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 254.21K.

Riwayat Harga BaseSwap (BSWAP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BaseSwap ke USD adalah $ +0.00094673.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BaseSwap ke USD adalah $ -0.0057415251.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BaseSwap ke USD adalah $ -0.0101936046.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BaseSwap ke USD adalah $ -0.05974776901895154.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00094673+3.86%
30 Days$ -0.0057415251-22.53%
60 Hari$ -0.0101936046-40.00%
90 Hari$ -0.05974776901895154-70.10%

Apa yang dimaksud dengan BaseSwap (BSWAP)

The First Native DEX on BASE. By Based Team for Based You. The liquidity marketplace from simplistic to advanced we have it all. aseSwap is a pioneering decentralized exchange (DEX) that introduces a groundbreaking concept by allowing users to not only trade assets but also earn protocol-generated revenue from fees. This innovative feature is made possible through the $BSWAP & $BSX tokens, enabling users to directly earn cryptocurrencies from swap fees. Utilizing a sophisticated Smart Order Routing system, BaseSwap ensures optimal prices while minimizing gas fees. The evolving system guarantees competitive swap rates across its matrix of pools, enhancing user trading experiences. With trading fees lower than leading decentralized and centralized exchanges, BaseSwap provides exceptional cost savings. Its user-friendly UI simplifies DeFi interactions, enabling easy token swaps, liquidity provision, and farming participation. Chosen for its robust security and cost-effectiveness, BaseSwap is integrated with the Base Network, an Ethereum Layer 2 solution incubated by Coinbase. This partnership offers security, scalability, and seamless interoperability, aligning with BaseSwap's commitment to user-centric and economically efficient trading. Benefiting from the Base Network's economical EVM setting and priority access to Ethereum functionalities, BaseSwap maintains minimal trading fees and a superior trading experience. Supported by Coinbase's user community and fiat onramps, BaseSwap is positioned for success in the evolving DeFi landscape.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BaseSwap (BSWAP)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga BaseSwap (USD)

Berapa nilai BaseSwap (BSWAP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BaseSwap (BSWAP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BaseSwap.

Cek prediksi harga BaseSwap sekarang!

BSWAP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BaseSwap (BSWAP)

Memahami tokenomi BaseSwap (BSWAP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BSWAP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BaseSwap (BSWAP)

Berapa nilai BaseSwap (BSWAP) hari ini?
Harga live BSWAP dalam USD adalah 0.02548347 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BSWAP ke USD saat ini?
Harga BSWAP ke USD saat ini adalah $ 0.02548347. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BaseSwap?
Kapitalisasi pasar BSWAP adalah $ 183.33K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BSWAP?
Suplai beredar BSWAP adalah 7.21M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BSWAP?
BSWAP mencapai harga ATH sebesar 13.01 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BSWAP?
BSWAP mencapai harga ATL 0.02335673 USD.
Berapa volume perdagangan BSWAP?
Volume perdagangan 24 jam live BSWAP adalah -- USD.
Akankah harga BSWAP naik lebih tinggi tahun ini?
BSWAP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BSWAP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting BaseSwap (BSWAP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

