Harga Basis Cash Hari Ini

Harga live Basis Cash (BAC) hari ini adalah $ 0.00172973, dengan perubahan 0.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BAC ke USD saat ini adalah $ 0.00172973 per BAC.

Basis Cash saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 94,183, dengan suplai yang beredar 54.58M BAC. Selama 24 jam terakhir, BAC diperdagangkan antara $ 0.0017078 (low) dan $ 0.00175093 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1,010.99, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00130316.

Dalam kinerja jangka pendek, BAC bergerak -0.91% dalam satu jam terakhir dan -0.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Basis Cash (BAC)

Kapitalisasi Pasar $ 94.18K$ 94.18K $ 94.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 94.18K$ 94.18K $ 94.18K Suplai Peredaran 54.58M 54.58M 54.58M Total Suplai 54,575,249.82699095 54,575,249.82699095 54,575,249.82699095

