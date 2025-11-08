Harga BBQCOIN Hari Ini

Harga live BBQCOIN (BBQ) hari ini adalah $ 0.00004648, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BBQ ke USD saat ini adalah $ 0.00004648 per BBQ.

BBQCOIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,241, dengan suplai yang beredar 500.00M BBQ. Selama 24 jam terakhir, BBQ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.065859, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004648.

Dalam kinerja jangka pendek, BBQ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -36.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BBQCOIN (BBQ)

Kapitalisasi Pasar $ 23.24K$ 23.24K $ 23.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.24K$ 23.24K $ 23.24K Suplai Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

