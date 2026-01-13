Harga Bearly Legal Hari Ini

Harga live Bearly Legal (BEAR) hari ini adalah $ 0.01159686, dengan perubahan 0.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BEAR ke USD saat ini adalah $ 0.01159686 per BEAR.

Bearly Legal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,159,663, dengan suplai yang beredar 100.00M BEAR. Selama 24 jam terakhir, BEAR diperdagangkan antara $ 0.01022726 (low) dan $ 0.0127452 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03083068, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00295541.

Dalam kinerja jangka pendek, BEAR bergerak -4.22% dalam satu jam terakhir dan -6.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bearly Legal (BEAR)

Kapitalisasi Pasar $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bearly Legal saat ini adalah $ 1.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BEAR adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.16M.