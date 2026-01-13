Berapa harga saat ini dari BeB?

BeB diperdagangkan pada Rp37.6197596940, mengalami pergerakan harga sebesar -4.09% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari BeB adalah Rp40.4247595345, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp32.8443263335. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan BEB1M hari ini?

Market capitalization berada pada Rp38037565828.90, menempatkan aset ini di peringkat #2912 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar BeB?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan BEB1M.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 999720801.132866 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa BeB termasuk?

BeB merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai BEB1M?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan BEB1M memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.