Harga live BeB hari ini adalah 0.00222996 USD. Kapitalisasi pasar BEB1M adalah 2,254,726 USD. Lacak informasi harga aktual BEB1M ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang BEB1M

Info Harga BEB1M

Penjelasan BEB1M

Whitepaper BEB1M

Situs Web Resmi BEB1M

Tokenomi BEB1M

Prakiraan Harga BEB1M

Logo BeB

Harga BeB (BEB1M)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BEB1M ke USD:

$0.00225295
$0.00225295
-2.90%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live BeB (BEB1M)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:46:46 (UTC+8)

Harga BeB Hari Ini

Harga live BeB (BEB1M) hari ini adalah $ 0.00222996, dengan perubahan 4.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BEB1M ke USD saat ini adalah $ 0.00222996 per BEB1M.

BeB saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,254,726, dengan suplai yang beredar 999.72M BEB1M. Selama 24 jam terakhir, BEB1M diperdagangkan antara $ 0.00194689 (low) dan $ 0.00234277 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00239623, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00194689.

Dalam kinerja jangka pendek, BEB1M bergerak -1.09% dalam satu jam terakhir dan -2.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BeB (BEB1M)

$ 2.25M
$ 2.25M

--
--

$ 2.25M
$ 2.25M

999.72M
999.72M

999,720,801.132866
999,720,801.132866

Kapitalisasi Pasar BeB saat ini adalah $ 2.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BEB1M adalah 999.72M, dan total suplainya sebesar 999720801.132866. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.25M.

Riwayat Harga BeB USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00194689
$ 0.00194689
Low 24 Jam
$ 0.00234277
$ 0.00234277
High 24 Jam

$ 0.00194689
$ 0.00194689

$ 0.00234277
$ 0.00234277

$ 0.00239623
$ 0.00239623

$ 0.00194689
$ 0.00194689

-1.09%

-4.09%

-2.91%

-2.91%

Riwayat Harga BeB (BEB1M) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BeB ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BeB ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BeB ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BeB ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.09%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk BeB

Prediksi Harga BeB (BEB1M) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BEB1M pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga BeB (BEB1M) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BeB berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga BeB yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BEB1M pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga BeB.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BeB (BEB1M)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang BeB

Berapa harga saat ini dari BeB?

BeB diperdagangkan pada Rp37.6197596940, mengalami pergerakan harga sebesar -4.09% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari BeB adalah Rp40.4247595345, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp32.8443263335. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan BEB1M hari ini?

Market capitalization berada pada Rp38037565828.90, menempatkan aset ini di peringkat #2912 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar BeB?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan BEB1M.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 999720801.132866 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa BeB termasuk?

BeB merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai BEB1M?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan BEB1M memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BeB

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:46:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BeB (BEB1M)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi BeB Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.