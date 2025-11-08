Harga Beevo Hari Ini

Harga live Beevo (BEEVO) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BEEVO ke USD saat ini adalah -- per BEEVO.

Beevo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,087.33, dengan suplai yang beredar 999.96M BEEVO. Selama 24 jam terakhir, BEEVO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00142896, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BEEVO bergerak -0.95% dalam satu jam terakhir dan -17.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Beevo (BEEVO)

Kapitalisasi Pasar $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K Suplai Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Total Suplai 999,959,381.7171706 999,959,381.7171706 999,959,381.7171706

Kapitalisasi Pasar Beevo saat ini adalah $ 11.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BEEVO adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999959381.7171706. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.09K.