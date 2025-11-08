Harga live BelievePad hari ini adalah 0.00002145 USD. Kapitalisasi pasar BPAD adalah 21,392 USD. Lacak informasi harga aktual BPAD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live BelievePad hari ini adalah 0.00002145 USD. Kapitalisasi pasar BPAD adalah 21,392 USD. Lacak informasi harga aktual BPAD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live BelievePad (BPAD) hari ini adalah $ 0.00002145, dengan perubahan 1.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BPAD ke USD saat ini adalah $ 0.00002145 per BPAD.
BelievePad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,392, dengan suplai yang beredar 997.30M BPAD. Selama 24 jam terakhir, BPAD diperdagangkan antara $ 0.00002112 (low) dan $ 0.00002152 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00026471, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001955.
Dalam kinerja jangka pendek, BPAD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar BelievePad (BPAD)
$ 21.39K
$ 21.39K$ 21.39K
--
----
$ 21.39K
$ 21.39K$ 21.39K
997.30M
997.30M 997.30M
997,304,611.1224849
997,304,611.1224849 997,304,611.1224849
Kapitalisasi Pasar BelievePad saat ini adalah $ 21.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BPAD adalah 997.30M, dan total suplainya sebesar 997304611.1224849. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.39K.
Riwayat Harga BelievePad USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002112
$ 0.00002112$ 0.00002112
Low 24 Jam
$ 0.00002152
$ 0.00002152$ 0.00002152
High 24 Jam
$ 0.00002112
$ 0.00002112$ 0.00002112
$ 0.00002152
$ 0.00002152$ 0.00002152
$ 0.00026471
$ 0.00026471$ 0.00026471
$ 0.00001955
$ 0.00001955$ 0.00001955
--
+1.03%
-13.58%
-13.58%
Riwayat Harga BelievePad (BPAD) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga BelievePad ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BelievePad ke USD adalah $ -0.0000072933. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BelievePad ke USD adalah $ -0.0000069039. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BelievePad ke USD adalah $ -0.00001462137475350083.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
+1.03%
30 Days
$ -0.0000072933
-34.00%
60 Hari
$ -0.0000069039
-32.18%
90 Hari
$ -0.00001462137475350083
-40.53%
Prediksi Harga untuk BelievePad
Prediksi Harga BelievePad (BPAD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BPAD pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga BelievePad (BPAD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga BelievePad berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga BelievePad yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga BPAD untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga BelievePad.
Apa yang dimaksud dengan BelievePad (BPAD)
BelievePad is the next evolution of the Believe ecosystem — a new, web-native interface built with the same mission: to support and showcase tokens within the Believe network. Designed for speed and simplicity, BelievePad offers a seamless, on-chain trading experience using bonding curve mechanics for dynamic token pricing. As tokens hit predefined market cap thresholds, they’re automatically added to liquidity pools, boosting discoverability and tradability. Users can earn boost points by trading, which increase token visibility on the platform. These boosts decay over time, encouraging continuous engagement. At its core, BelievePad is the central hub for discovering, trading, and amplifying community-driven tokens — where belief becomes value.
BelievePad is the next evolution of the Believe ecosystem — a new, web-native interface built with the same mission: to support and showcase tokens within the Believe network. Designed for speed and simplicity, BelievePad offers a seamless, on-chain trading experience using bonding curve mechanics for dynamic token pricing. As tokens hit predefined market cap thresholds, they’re automatically added to liquidity pools, boosting discoverability and tradability. Users can earn boost points by trading, which increase token visibility on the platform. These boosts decay over time, encouraging continuous engagement. At its core, BelievePad is the central hub for discovering, trading, and amplifying community-driven tokens — where belief becomes value.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BelievePad
Berapa nilai 1 BelievePad pada tahun 2030?
Jika BelievePad tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga BelievePad tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga BelievePad hari ini?
Harga BelievePad hari ini adalah $ 0.00002145. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah BelievePad masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
BelievePad tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi BPAD, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian BelievePad di Indonesia?
BelievePad senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga BelievePad saat ini di Indonesia?
Harga live BPAD diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga BelievePad terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga BPAD untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga BelievePad di Indonesia?
Harga BPAD dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
102,648.33
+1.83%
ETH
3,420
+3.71%
COAI
1.2017
+9.97%
SOL
161.98
+4.22%
USDC
1.0005
0.00%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk BPAD di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan BPAD/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga BelievePad bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga BelievePad akan naik tahun ini?
Harga BelievePad mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga BelievePad (BPAD) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:29:22 (UTC+8)
Perkembangan Industri Penting BelievePad (BPAD)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
11-07 01:12:41
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13
Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30
Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00
Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00
Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.