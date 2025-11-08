Harga BelievePad Hari Ini

Harga live BelievePad (BPAD) hari ini adalah $ 0.00002145, dengan perubahan 1.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BPAD ke USD saat ini adalah $ 0.00002145 per BPAD.

BelievePad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,392, dengan suplai yang beredar 997.30M BPAD. Selama 24 jam terakhir, BPAD diperdagangkan antara $ 0.00002112 (low) dan $ 0.00002152 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00026471, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001955.

Dalam kinerja jangka pendek, BPAD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BelievePad (BPAD)

Kapitalisasi Pasar $ 21.39K$ 21.39K $ 21.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.39K$ 21.39K $ 21.39K Suplai Peredaran 997.30M 997.30M 997.30M Total Suplai 997,304,611.1224849 997,304,611.1224849 997,304,611.1224849

Kapitalisasi Pasar BelievePad saat ini adalah $ 21.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BPAD adalah 997.30M, dan total suplainya sebesar 997304611.1224849. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.39K.