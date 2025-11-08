Harga BENIS Hari Ini

Harga live BENIS (BENIS) hari ini adalah --, dengan perubahan 13.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BENIS ke USD saat ini adalah -- per BENIS.

BENIS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,831, dengan suplai yang beredar 10.00B BENIS. Selama 24 jam terakhir, BENIS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BENIS bergerak +2.51% dalam satu jam terakhir dan -12.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BENIS (BENIS)

Kapitalisasi Pasar $ 27.83K$ 27.83K $ 27.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.83K$ 27.83K $ 27.83K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

