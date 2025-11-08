Harga BETA Hari Ini

Harga live BETA (BETA) hari ini adalah $ 0.00007531, dengan perubahan 9.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BETA ke USD saat ini adalah $ 0.00007531 per BETA.

BETA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 75,311, dengan suplai yang beredar 1.00B BETA. Selama 24 jam terakhir, BETA diperdagangkan antara $ 0.00006867 (low) dan $ 0.00007537 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00068728, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000362.

Dalam kinerja jangka pendek, BETA bergerak +2.13% dalam satu jam terakhir dan -4.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BETA (BETA)

Kapitalisasi Pasar $ 75.31K$ 75.31K $ 75.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 75.31K$ 75.31K $ 75.31K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

