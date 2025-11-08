Harga Beth Hari Ini

Harga live Beth ($BETH) hari ini adalah $ 0.00002183, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $BETH ke USD saat ini adalah $ 0.00002183 per $BETH.

Beth saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,477, dengan suplai yang beredar 937.83M $BETH. Selama 24 jam terakhir, $BETH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01495483, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002068.

Dalam kinerja jangka pendek, $BETH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Beth ($BETH)

Kapitalisasi Pasar $ 20.48K$ 20.48K $ 20.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.61K$ 21.61K $ 21.61K Suplai Peredaran 937.83M 937.83M 937.83M Total Suplai 989,821,974.758879 989,821,974.758879 989,821,974.758879

Kapitalisasi Pasar Beth saat ini adalah $ 20.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $BETH adalah 937.83M, dan total suplainya sebesar 989821974.758879. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.61K.