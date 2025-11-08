Harga BEZOGE on SOL Hari Ini

Harga live BEZOGE on SOL (BEZOGE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BEZOGE ke USD saat ini adalah -- per BEZOGE.

BEZOGE on SOL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,095.03, dengan suplai yang beredar 999.98M BEZOGE. Selama 24 jam terakhir, BEZOGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00340002, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BEZOGE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BEZOGE on SOL (BEZOGE)

Kapitalisasi Pasar $ 16.10K$ 16.10K $ 16.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.10K$ 16.10K $ 16.10K Suplai Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Total Suplai 999,978,988.88 999,978,988.88 999,978,988.88

Kapitalisasi Pasar BEZOGE on SOL saat ini adalah $ 16.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BEZOGE adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999978988.88. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.10K.