Harga BIG Hari Ini

Harga live BIG (BIG) hari ini adalah $ 0.00005526, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BIG ke USD saat ini adalah $ 0.00005526 per BIG.

BIG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,263, dengan suplai yang beredar 1.00B BIG. Selama 24 jam terakhir, BIG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03951104, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005472.

Dalam kinerja jangka pendek, BIG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -2.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BIG (BIG)

Kapitalisasi Pasar $ 55.26K$ 55.26K $ 55.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 55.26K$ 55.26K $ 55.26K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BIG saat ini adalah $ 55.26K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BIG adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 55.26K.