Harga BIG JIM Hari Ini

Harga live BIG JIM (BIGJIM) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 61.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BIGJIM ke USD saat ini adalah $ 0 per BIGJIM.

BIG JIM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,971.68, dengan suplai yang beredar 988.30B BIGJIM. Selama 24 jam terakhir, BIGJIM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000978, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BIGJIM bergerak +0.12% dalam satu jam terakhir dan +14.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.89K.

Informasi Pasar BIG JIM (BIGJIM)

Kapitalisasi Pasar $ 3.97K$ 3.97K $ 3.97K Volume (24 Jam) $ 1.89K$ 1.89K $ 1.89K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.97K$ 3.97K $ 3.97K Suplai Peredaran 988.30B 988.30B 988.30B Total Suplai 988,298,832,337.5182 988,298,832,337.5182 988,298,832,337.5182

Kapitalisasi Pasar BIG JIM saat ini adalah $ 3.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.89K. Suplai beredar BIGJIM adalah 988.30B, dan total suplainya sebesar 988298832337.5182. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.97K.