Harga live BigShortBets hari ini adalah 0.11753 USD. Lacak informasi harga aktual BIGSB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BIGSB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BIGSB

Info Harga BIGSB

Penjelasan BIGSB

Situs Web Resmi BIGSB

Tokenomi BIGSB

Prakiraan Harga BIGSB

Harga BigShortBets (BIGSB)

Harga Live 1 BIGSB ke USD:

$0.11753
$0.11753$0.11753
-2.40%1D
USD
Grafik Harga Live BigShortBets (BIGSB)
Informasi Harga BigShortBets (BIGSB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.118618
$ 0.118618$ 0.118618
Low 24 Jam
$ 0.120497
$ 0.120497$ 0.120497
High 24 Jam

$ 0.118618
$ 0.118618$ 0.118618

$ 0.120497
$ 0.120497$ 0.120497

$ 2.08
$ 2.08$ 2.08

$ 0.07116
$ 0.07116$ 0.07116

-1.10%

-2.46%

-4.77%

-4.77%

Harga aktual BigShortBets (BIGSB) adalah $0.11753. Selama 24 jam terakhir, BIGSB diperdagangkan antara low $ 0.118618 dan high $ 0.120497, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBIGSB adalah $ 2.08, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07116.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BIGSB telah berubah sebesar -1.10% selama 1 jam terakhir, -2.46% selama 24 jam, dan -4.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BigShortBets (BIGSB)

$ 665.78K
$ 665.78K$ 665.78K

--
----

$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M

5.66M
5.66M 5.66M

29,854,323.077543378
29,854,323.077543378 29,854,323.077543378

Kapitalisasi Pasar BigShortBets saat ini adalah $ 665.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BIGSB adalah 5.66M, dan total suplainya sebesar 29854323.077543378. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.51M.

Riwayat Harga BigShortBets (BIGSB) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BigShortBets ke USD adalah $ -0.002967154592861.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BigShortBets ke USD adalah $ -0.0041759349.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BigShortBets ke USD adalah $ -0.0194743096.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BigShortBets ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002967154592861-2.46%
30 Days$ -0.0041759349-3.55%
60 Hari$ -0.0194743096-16.56%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan BigShortBets (BIGSB)

BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token.

In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working.

Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address.

Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya BigShortBets (BIGSB)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga BigShortBets (USD)

Berapa nilai BigShortBets (BIGSB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BigShortBets (BIGSB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BigShortBets.

Cek prediksi harga BigShortBets sekarang!

BIGSB ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BigShortBets (BIGSB)

Memahami tokenomi BigShortBets (BIGSB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BIGSB sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BigShortBets (BIGSB)

Berapa nilai BigShortBets (BIGSB) hari ini?
Harga live BIGSB dalam USD adalah 0.11753 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BIGSB ke USD saat ini?
Harga BIGSB ke USD saat ini adalah $ 0.11753. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BigShortBets?
Kapitalisasi pasar BIGSB adalah $ 665.78K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BIGSB?
Suplai beredar BIGSB adalah 5.66M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BIGSB?
BIGSB mencapai harga ATH sebesar 2.08 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BIGSB?
BIGSB mencapai harga ATL 0.07116 USD.
Berapa volume perdagangan BIGSB?
Volume perdagangan 24 jam live BIGSB adalah -- USD.
Akankah harga BIGSB naik lebih tinggi tahun ini?
BIGSB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BIGSB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

