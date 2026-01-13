Harga Binance Wrapped BTC Hari Ini

Harga live Binance Wrapped BTC (BBTC) hari ini adalah $ 91,256, dengan perubahan 0.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BBTC ke USD saat ini adalah $ 91,256 per BBTC.

Binance Wrapped BTC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 264,650,382, dengan suplai yang beredar 2.90K BBTC. Selama 24 jam terakhir, BBTC diperdagangkan antara $ 89,567 (low) dan $ 92,389 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1,893,429, sementara all-time low aset ini adalah $ 9,771.06.

Dalam kinerja jangka pendek, BBTC bergerak +0.99% dalam satu jam terakhir dan -2.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Binance Wrapped BTC (BBTC)

Kapitalisasi Pasar $ 264.65M$ 264.65M $ 264.65M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 264.65M$ 264.65M $ 264.65M Suplai Peredaran 2.90K 2.90K 2.90K Total Suplai 2,900.0 2,900.0 2,900.0

