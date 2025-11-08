Harga Bio Acceleration Hari Ini

Harga live Bio Acceleration (BIO/ACC) hari ini adalah $ 0.00002605, dengan perubahan 1.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BIO/ACC ke USD saat ini adalah $ 0.00002605 per BIO/ACC.

Bio Acceleration saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,071, dengan suplai yang beredar 998.10M BIO/ACC. Selama 24 jam terakhir, BIO/ACC diperdagangkan antara $ 0.00002431 (low) dan $ 0.00002672 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00262921, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002387.

Dalam kinerja jangka pendek, BIO/ACC bergerak +1.65% dalam satu jam terakhir dan -18.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bio Acceleration (BIO/ACC)

Kapitalisasi Pasar $ 26.07K$ 26.07K $ 26.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.07K$ 26.07K $ 26.07K Suplai Peredaran 998.10M 998.10M 998.10M Total Suplai 998,096,789.255682 998,096,789.255682 998,096,789.255682

Kapitalisasi Pasar Bio Acceleration saat ini adalah $ 26.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BIO/ACC adalah 998.10M, dan total suplainya sebesar 998096789.255682. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.07K.