Harga BioBOI Hari Ini

Harga live BioBOI (BIOBOI) hari ini adalah $ 0.00305143, dengan perubahan 1.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BIOBOI ke USD saat ini adalah $ 0.00305143 per BIOBOI.

BioBOI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 102,833, dengan suplai yang beredar 33.70M BIOBOI. Selama 24 jam terakhir, BIOBOI diperdagangkan antara $ 0.00302195 (low) dan $ 0.00308415 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04805374, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00294593.

Dalam kinerja jangka pendek, BIOBOI bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan -31.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BioBOI (BIOBOI)

Kapitalisasi Pasar $ 102.83K$ 102.83K $ 102.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 305.14K$ 305.14K $ 305.14K Suplai Peredaran 33.70M 33.70M 33.70M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BioBOI saat ini adalah $ 102.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BIOBOI adalah 33.70M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 305.14K.