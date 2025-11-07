BursaDEX+
Harga live Bismuth hari ini adalah 0.01490389 USD. Lacak informasi harga aktual BIS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BIS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Bismuth (BIS)

Harga Live 1 BIS ke USD:

$0.01490389
$0.01490389$0.01490389
0.00%1D
Grafik Harga Live Bismuth (BIS)
Informasi Harga Bismuth (BIS) (USD)

Harga aktual Bismuth (BIS) adalah $0.01490389. Selama 24 jam terakhir, BIS diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBIS adalah $ 8.94, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00114665.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BIS telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bismuth (BIS)

$ 569.39K
$ 569.39K$ 569.39K

$ 616.61K
$ 616.61K$ 616.61K

38.25M
38.25M 38.25M

41,372,209.59105635
41,372,209.59105635 41,372,209.59105635

Kapitalisasi Pasar Bismuth saat ini adalah $ 569.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BIS adalah 38.25M, dan total suplainya sebesar 41372209.59105635. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 616.61K.

Riwayat Harga Bismuth (BIS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Bismuth ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bismuth ke USD adalah $ +0.0058237024.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bismuth ke USD adalah $ -0.0014624546.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bismuth ke USD adalah $ -0.001294464591196912.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ +0.0058237024+39.08%
60 Hari$ -0.0014624546-9.81%
90 Hari$ -0.001294464591196912-7.99%

Apa yang dimaksud dengan Bismuth (BIS)

Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations.

Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga Bismuth (USD)

Berapa nilai Bismuth (BIS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bismuth (BIS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bismuth.

Cek prediksi harga Bismuth sekarang!

BIS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Bismuth (BIS)

Memahami tokenomi Bismuth (BIS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BIS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Bismuth (BIS)

Berapa nilai Bismuth (BIS) hari ini?
Harga live BIS dalam USD adalah 0.01490389 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BIS ke USD saat ini?
Harga BIS ke USD saat ini adalah $ 0.01490389. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bismuth?
Kapitalisasi pasar BIS adalah $ 569.39K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BIS?
Suplai beredar BIS adalah 38.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BIS?
BIS mencapai harga ATH sebesar 8.94 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BIS?
BIS mencapai harga ATL 0.00114665 USD.
Berapa volume perdagangan BIS?
Volume perdagangan 24 jam live BIS adalah -- USD.
Akankah harga BIS naik lebih tinggi tahun ini?
BIS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BIS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

