BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Bit Game Verse Token hari ini adalah 0.00003052 USD. Lacak informasi harga aktual BGVT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BGVT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bit Game Verse Token hari ini adalah 0.00003052 USD. Lacak informasi harga aktual BGVT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BGVT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BGVT

Info Harga BGVT

Penjelasan BGVT

Situs Web Resmi BGVT

Tokenomi BGVT

Prakiraan Harga BGVT

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bit Game Verse Token

Harga Bit Game Verse Token (BGVT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BGVT ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Bit Game Verse Token (BGVT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:08:27 (UTC+8)

Informasi Harga Bit Game Verse Token (BGVT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002979
$ 0.00002979$ 0.00002979
Low 24 Jam
$ 0.00003066
$ 0.00003066$ 0.00003066
High 24 Jam

$ 0.00002979
$ 0.00002979$ 0.00002979

$ 0.00003066
$ 0.00003066$ 0.00003066

$ 0.00045066
$ 0.00045066$ 0.00045066

$ 0.00000151
$ 0.00000151$ 0.00000151

--

+0.04%

-13.25%

-13.25%

Harga aktual Bit Game Verse Token (BGVT) adalah $0.00003052. Selama 24 jam terakhir, BGVT diperdagangkan antara low $ 0.00002979 dan high $ 0.00003066, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBGVT adalah $ 0.00045066, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00000151.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BGVT telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +0.04% selama 24 jam, dan -13.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bit Game Verse Token (BGVT)

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

--
----

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

55.21B
55.21B 55.21B

55,709,027,327.2254
55,709,027,327.2254 55,709,027,327.2254

Kapitalisasi Pasar Bit Game Verse Token saat ini adalah $ 1.68M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BGVT adalah 55.21B, dan total suplainya sebesar 55709027327.2254. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.70M.

Riwayat Harga Bit Game Verse Token (BGVT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Bit Game Verse Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bit Game Verse Token ke USD adalah $ -0.0000083598.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bit Game Verse Token ke USD adalah $ +0.0000021516.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bit Game Verse Token ke USD adalah $ +0.00000390537570368782.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.04%
30 Days$ -0.0000083598-27.39%
60 Hari$ +0.0000021516+7.05%
90 Hari$ +0.00000390537570368782+14.67%

Apa yang dimaksud dengan Bit Game Verse Token (BGVT)

Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing

https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing

Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Bit Game Verse Token (BGVT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Bit Game Verse Token (USD)

Berapa nilai Bit Game Verse Token (BGVT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bit Game Verse Token (BGVT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bit Game Verse Token.

Cek prediksi harga Bit Game Verse Token sekarang!

BGVT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Bit Game Verse Token (BGVT)

Memahami tokenomi Bit Game Verse Token (BGVT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BGVT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Bit Game Verse Token (BGVT)

Berapa nilai Bit Game Verse Token (BGVT) hari ini?
Harga live BGVT dalam USD adalah 0.00003052 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BGVT ke USD saat ini?
Harga BGVT ke USD saat ini adalah $ 0.00003052. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bit Game Verse Token?
Kapitalisasi pasar BGVT adalah $ 1.68M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BGVT?
Suplai beredar BGVT adalah 55.21B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BGVT?
BGVT mencapai harga ATH sebesar 0.00045066 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BGVT?
BGVT mencapai harga ATL 0.00000151 USD.
Berapa volume perdagangan BGVT?
Volume perdagangan 24 jam live BGVT adalah -- USD.
Akankah harga BGVT naik lebih tinggi tahun ini?
BGVT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BGVT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:08:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bit Game Verse Token (BGVT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,304.17
$101,304.17$101,304.17

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.15
$3,327.15$3,327.15

+0.82%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1165
$1.1165$1.1165

+30.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.50
$156.50$156.50

+0.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,304.17
$101,304.17$101,304.17

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.15
$3,327.15$3,327.15

+0.82%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.50
$156.50$156.50

+0.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2122
$2.2122$2.2122

-0.99%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$964.03
$964.03$964.03

+3.25%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.962
$4.962$4.962

+396.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007829
$0.007829$0.007829

+266.86%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002651
$0.00002651$0.00002651

+146.14%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.0000
$14.0000$14.0000

+129.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0908
$0.0908$0.0908

+81.60%