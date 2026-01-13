Berapa harga saat ini dari Bitads?

Harga langsung dari Bitads (SN16) adalah Rp39474.9810 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Bitads di pasar?

Bitads saat ini berada pada peringkat pasar #1773, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp139772118633.35. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari SN16?

Jumlah token yang beredar dari SN16 adalah 3545764.274646667 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Bitads?

Dalam 24 jam terakhir, Bitads diperdagangkan dalam kisaran Rp39306.2845 (terendah 24 jam) hingga Rp41161.9460 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Bitads dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Bitads mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp68828.1720, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp9140.28002370. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan SN16 hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Bitads?

Pergeseran harga saat ini sebesar -3.95% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.