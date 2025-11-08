Harga BITCOIN Act Hari Ini

Harga live BITCOIN Act (BTCACT) hari ini adalah $ 0.0039437, dengan perubahan 0.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BTCACT ke USD saat ini adalah $ 0.0039437 per BTCACT.

BITCOIN Act saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,437, dengan suplai yang beredar 10.00M BTCACT. Selama 24 jam terakhir, BTCACT diperdagangkan antara $ 0.00388454 (low) dan $ 0.00394978 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.486692, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0036694.

Dalam kinerja jangka pendek, BTCACT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BITCOIN Act (BTCACT)

Kapitalisasi Pasar $ 39.44K$ 39.44K $ 39.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.44K$ 39.44K $ 39.44K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BITCOIN Act saat ini adalah $ 39.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BTCACT adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.44K.